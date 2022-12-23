Инсайдер назвал условия, при которых Дерозан может запросить обмен из «Чикаго»
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Инсайдер Bleacher Report Крис Хайнс заявил, что атакующий защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан может потребовать обмена, если команда в ближайшее время не изменит текущее положение в таблице и не начнёт играть лучше.
«Чикаго Буллз», занимая 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции (13-18), имеет проблемы с командной химией и ответственностью игроков перед командой. Если ситуация не улучшится в этом сезоне, то звёздный защитник Демар Дерозан запросит в межсезонье обмен», — написал Хайнс в своей статье.
В этом сезоне Дерозан набирает в среднем за матч 25,9 очка, совершает пять подборов и отдаёт 4,7 результативной передачи. На счету «Чикаго» 13 побед при 18 поражениях.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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