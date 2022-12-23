Лука Дончич обрадовал фанатов, остановившись раздать автографы в -17°C

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич раздал автографы болельщикам, которые ждали его на улице при температуре около -17°C в довольно снежную погоду, сообщает Fadeaway World. Словенец совершил этот благородный поступок, обрадовав фанатов, после гостевой победы над «Миннесотой Тимбервулвз» (104:99).

Напомним, Дончич в этой встрече стал самым результативным игроком и почти оформил трипл-дабл. На счету Луки 25 очков, девять подборов и 10 результативных передач.

На данный момент «Даллас» занимает девятое место в таблице Западной конференции. По итогам 32 матчей «звёздные» имеют в активе 16 побед при 16 поражениях. В следующей игре «Маверикс» сыграют с «Хьюстон Рокетс».

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