«Идеальный матч». Дюрант назвал команду, с которой хотел бы сыграть на Рождество

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что матч с «Нью-Йорк Никс» в Рождество был бы идеальной праздничной вывеской.

«Матч Никс» — «Нетс» стал бы отличной игрой на Рождество, особенно с учётом того, в какой форме находятся наши команды. Мне кажется, это был бы идеальный рождественский матч. Надеюсь, мы сможем добиться того, чтобы его организовали в будущем», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант принял участие в 31 матче, в среднем набирая 30,1 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,3 результативной передачи. На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, «Нью-Йорк» располагается на шестой строчке.

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