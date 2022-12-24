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Василий Карасёв объяснил поражение МБА в матче с ЦСКА

Василий Карасёв объяснил поражение МБА в матче с ЦСКА
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Главный тренер МБА Василий Карасёв прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (75:92).

«Я благодарен команде за игру. Первую половину мы выиграли, очень достойно выглядели. После перерыва смазали свои броски, а ЦСКА убежал в быстрые отрывы и создал себе задел. Если говорить о промежуточных итогах, то безусловно, обеспечить за пять туров до конца первого этапа регулярки место в плей-офф, будучи дебютантом — отличный результат», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Следующий матч ЦСКА проведёт 6 января в Красноярске. Соперниками московского клуба будут баскетболисты местного «Енисея». МБА в следующем туре сыграет в Казани с местным УНИКСом. Встреча состоится 4 января.

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