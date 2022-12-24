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50 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Хьюстоном»

50 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Хьюстоном»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором принимал «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:106.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 50 очов, сделавший восемь подборов и десять передач. Таким образом, знаменитый словенец сумел оформить дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоить отметить форварда Дависа Бертанса, который набрал 11 очков и сделал 2 подбора. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Джабари Смит, который также оформил дабл-дабл. На его счету 24 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина (23 очка, 8 подборов и 4 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
106 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс: Смит II - 24, Грин - 23, Шенгюн - 19, Портер - 14, Мартин - 10, Исон - 7, Никс - 3, Вашингтон Мл. - 2, Гаруба - 2, Фернанду - 2, Гордон, Дэйс, Кристофер, Марьянович, Мэтьюз, Тэйт, Хаджинс
Даллас Маверикс: Дончич - 50, Дав. Бертанс - 11, Динвидди - 11, Нтиликина - 9, Вуд - 8, Хардуэй-младший - 7, Пинсон - 6, Баллок - 3, Пауэлл - 3, Макги - 2, Райт - 2, Грин, Дорси, Клебер , Уокер, Финни-Смит, Харди
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