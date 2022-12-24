50 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу над «Хьюстоном»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором принимал «Хьюстон Рокетс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 112:106.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 50 очов, сделавший восемь подборов и десять передач. Таким образом, знаменитый словенец сумел оформить дабл-дабл в этом противостоянии. Также стоить отметить форварда Дависа Бертанса, который набрал 11 очков и сделал 2 подбора. Самым результативным у хозяев стал американский форвард Джабари Смит, который также оформил дабл-дабл. На его счету 24 очка, 10 подборов и три передачи. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина (23 очка, 8 подборов и 4 передачи).
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