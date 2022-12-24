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«Вы все знаете, с кем я». Шакил О’Нил показал две стартовые пятёрки величайших игроков НБА

«Вы все знаете, с кем я». Шакил О’Нил показал две стартовые пятёрки величайших игроков НБА
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Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился с подписчиками фото, на котором изображены две стартовые пятёрки величайших игроков лиги.

Шакил оказался в одной команде с Кевином Дюрантом, Леброном Джеймсом, Майклом Джорданом и Алленом Айверсоном.

«Вы все знаете, с кем я», — подписал фото О'Нил.

Фото: из личного архива Шакила О'Нила

Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился самым ценным игроком финала и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

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