Харден стал первым игроком, сумевшим оформить в сезоне 20 очков и 20 передач
Поделиться
Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден стал первым игроком, который сумел набрать в этом сезоне 20 очков и отдать 20 результативных передач в течение одного матча НБА, сообщает ESPN AR.
Напомним, в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (119:114) Харден оформил трипл-дабл, набрав 20 очков, совершив 11 подборов и отдав 21 передачу. Стоит отметить, что Джеймс установил личный рекорд по количеству ассистов и сравнялся по этому показателю с легендарными Уилтом Чемберленом и Морисом Чиксом.
На данный момент «Сиксерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции. На счету команды 19 побед при 12 поражениях. В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс».
Новость по теме44 очка Эмбиида и трипл-дабл Хардена помогли «Филадельфии» взять верх над «Клипперс»
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
10:50
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:14
-
09:02
-
07:32
-
06:38
-
05:27
-
00:50
-
00:47
-
00:45
- 23 декабря 2022
-
23:52
-
23:50
-
23:28
-
22:43
-
22:15
-
21:58
-
21:49
-
21:00
-
20:17
-
18:47
-
17:57
-
17:41
-
16:57
-
16:19
-
15:55
-
15:22
-
14:50
-
14:16
-
13:51
-
13:37
-
12:59
-
12:41
Партнерский контент