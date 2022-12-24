Харден стал первым игроком, сумевшим оформить в сезоне 20 очков и 20 передач

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден стал первым игроком, который сумел набрать в этом сезоне 20 очков и отдать 20 результативных передач в течение одного матча НБА, сообщает ESPN AR.

Напомним, в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (119:114) Харден оформил трипл-дабл, набрав 20 очков, совершив 11 подборов и отдав 21 передачу. Стоит отметить, что Джеймс установил личный рекорд по количеству ассистов и сравнялся по этому показателю с легендарными Уилтом Чемберленом и Морисом Чиксом.

На данный момент «Сиксерс» занимают пятое место в таблице Восточной конференции. На счету команды 19 побед при 12 поражениях. В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс».

Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена.