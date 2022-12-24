Член Зала славы НБА, легендарный центровой Шакил О’Нил заявил о желании стать владельцем одной из команд во Флориде. Напомним, Шак провёл по четыре сезона своей карьеры в «Орландо Мэджик» и «Майами Хит», поэтому испытывает особые симпатии к данному штату.
«Я хочу владеть командой во Флориде. Выставляйте одну из них на продажу. Кого угодно. Повторяю, я хочу владеть командой НБА во Флориде», — сказал О’Нил в эфире своего подкаста.
Шакил О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Помимо завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился самым ценным игроком финала и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Шакил О«Нил с большого расстояния забросил лимон в урну.
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