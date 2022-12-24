Эксперт назвал единственный клуб, в который стоит перейти лидеру «Атланты» Трею Янгу
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Эксперт CBS Sports Сэм Куин заявил, что единственно верным вариантом продолжения карьеры для лидера «Атланты Хоукс» Трея Янга будет «Майами Хит», если разыгрывающий решит попросить обмен.
«Янг в будущем может стать основным разыгрывающим «Майами». Он практически идеально будет сочетаться в игре с Бэмом Адебайо. Баскетбольный IQ, умение отбирать мяч и отдавать пасы делают Адебайо одним из лучших партнёров для звёздного защитника.
Он может расширить горизонты Янга в пик-н-ролле. Адебайо — именно тот защитник, который нужен, чтобы прикрыть недостатки Янга. Культура «Хит» выжмет из него всё до последней капли его оборонительного потенциала», — написал Куин в своей статье.
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Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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