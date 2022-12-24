Эксперт назвал единственный клуб, в который стоит перейти лидеру «Атланты» Трею Янгу

Эксперт CBS Sports Сэм Куин заявил, что единственно верным вариантом продолжения карьеры для лидера «Атланты Хоукс» Трея Янга будет «Майами Хит», если разыгрывающий решит попросить обмен.

«Янг в будущем может стать основным разыгрывающим «Майами». Он практически идеально будет сочетаться в игре с Бэмом Адебайо. Баскетбольный IQ, умение отбирать мяч и отдавать пасы делают Адебайо одним из лучших партнёров для звёздного защитника.

Он может расширить горизонты Янга в пик-н-ролле. Адебайо — именно тот защитник, который нужен, чтобы прикрыть недостатки Янга. Культура «Хит» выжмет из него всё до последней капли его оборонительного потенциала», — написал Куин в своей статье.

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