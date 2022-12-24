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Эмбиид: в плей-офф Леонард превращается в грёбаного Майкла Джордана

Эмбиид: в плей-офф Леонард превращается в грёбаного Майкла Джордана
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид после победы в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (117:110) поделился мнением о форварде команды из Лос-Анджелеса Кавае Леонарде.

«Это была важная победа для нас. Я встречался с Каваем в плей-офф и знаю, какой уровень игры он может показывать. В плей-офф он превращается в грёбаного Майкла Джордана», — приводит слова Эмбиида журналист Кайл Ньюбек в своих социальных сетях.

Напомним, по итогам матча самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 44 очка, сделавший семь подборов и три передачи. Леонард в этом матче записал на свой счёт 28 очков, три подбора и пять передач.

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