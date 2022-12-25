«Сакраменто» на неопределённый срок лишился Сабониса
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Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.
Сабонис травмировал правую руку. Рентген руки игрока подтвердил травму и необходимость дальнейшего обследования. Сроки восстановления будут зависеть от степени повреждения.
В нынешнем сезоне до этого момента Сабонис не пропустил ни одной игры регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В среднем за игру Сабонис набирает 17,9 очка, совершает 12,4 подбора и отдаёт 6,7 результативной передачи.
Ранее Сабонис стал первым игроком Национальной баскетбольной ассоциации с 1970 года, которому удалось совершить 75 подборов и 30 передач за четыре матча.
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