В Египте во время баскетбольного матча обрушилась трибуна, пострадали 27 человек

Во время баскетбольного матча с участием египетских команд «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад» обрушилась трибуна каирского спорткомплекса имени Хасана Мустафы, в котором проходила игра, сообщает издание Associated Press.

По сведениям источника, в результате инцидента пострадали как минимум 27 человек. После случившегося матч был прерван. Для эвакуации пострадавших местные власти задействовали 21 машину скорой медицинской помощи. Министерство спорта Египта заявило, что обрушение произошло из-за давки. Большинство пострадавших получили сильные переломы.

Спорткомплекс имени Хасана Мустафы был открыт в 2020 году, арена принимает соревнования по нескольким видам спорта, в том числе — по гандболу и баскетболу.

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