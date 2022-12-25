Мэджик Джонсон рассказал, какая способность Майкла Джордана поражала его больше всего

Пятикратный чемпион НБА американский баскетболист Мэджик Джонсон признался, что всегда был поражён выносливостью легендарного Майкла Джордана и его способностью быстро восстанавливаться.
Мэджик удивляется, как Майкл мог ходить на вечеринки в ночь перед игрой, а затем выдавать феноменальные показатели на паркете, будто у него был перед этим полноценный сон.
«Майкл был самым сильным атлетом, которого я когда-либо видел. Если бы я гулял всю ночь, то на игре у меня было бы 0-14 по броскам, я бы не сделал ни одной точной передачи. Он частенько звал меня с собой, на что я отвечал: «Майк, я не могу тусоваться до чктырёх часов. Ты выпиваешь, встаёшь, играешь 18 раундов в гольф, спишь один час, а потом идёшь и набираешь 30 очков к перерыву. Я так не могу. Я знаю себя», — цитирует Джонсона Fadeaway World.
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