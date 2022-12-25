Наставник «Уорриорз» отметил прогресс 21-летнего центрового после возвращения из G-лиги

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр отметил положительные моменты в игре 21-летнего центрового команды Джеймса Уайзмена после возвращения из G-лиги. В последнем матче с «Бруклин Нетс» (113:143) он стал самым результативным игроком встречи, набрав 30 очков.

«Мы наблюдали за ним в G-лиге и видели, как он растёт. Он значительно прибавил в защите, мы чувствуем, что он не провёл там время зря. Поэтому для него важно получить часть игрового времени, чтобы обрести уверенность. Мы знаем, что он способен набирать очки в каждом матче.



У него была отличная игра против «Бруклина». Важно, чтобы он почувствовал, что у него действительно хороший прогресс. Это просто ещё один шаг на пути Джеймса», — приводит слова Керра NBC Sports.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022.