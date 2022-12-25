Дрэймонд Грин: меня называли сумасшедшим, когда я сказал, что «Уорриорз» станут чемпионами

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его команда по-прежнему является претендентом на чемпионский титул, несмотря на слабый старт в новом сезоне.



«В прошлом сезоне все называли меня сумасшедшим, когда я сказал, что «Уорриорз» станут чемпионами НБА. Но ещё никому не удалось доказать обратное», — приводит слова Грина издание The Athletic.



В прошлом сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации, в финальной серии обыграв «Бостон Селтикс» со счётом 4:2.



В текущем сезоне «Голден Стэйт» провёл 33 матча в рамках регулярного чемпионата сезона-2022/2023, в которых одержал 15 побед при 18 поражениях. Калифорнийская команда располагается на 11-м месте в Западной конференции, находясь за пределами зоны плей-ин.