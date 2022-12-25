Дрэймонд Грин: меня называли сумасшедшим, когда я сказал, что «Уорриорз» станут чемпионами

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его команда по-прежнему является претендентом на чемпионский титул, несмотря на слабый старт в новом сезоне.
«В прошлом сезоне все называли меня сумасшедшим, когда я сказал, что «Уорриорз» станут чемпионами НБА. Но ещё никому не удалось доказать обратное», — приводит слова Грина издание The Athletic.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации, в финальной серии обыграв «Бостон Селтикс» со счётом 4:2.
В текущем сезоне «Голден Стэйт» провёл 33 матча в рамках регулярного чемпионата сезона-2022/2023, в которых одержал 15 побед при 18 поражениях. Калифорнийская команда располагается на 11-м месте в Западной конференции, находясь за пределами зоны плей-ин.
- 25 декабря 2022
-
21:49
-
21:32
-
20:20
-
19:34
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:45
-
16:51
-
16:26
-
15:48
-
15:17
-
14:48
-
13:50
-
12:47
-
11:45
-
11:27
-
10:47
-
10:30
-
10:07
-
10:02
-
07:00
-
00:56
- 24 декабря 2022
-
23:47
-
22:53
-
22:13
-
20:43
-
18:51
-
18:03
-
16:54
-
16:22
-
14:52
-
13:54
-
13:37
-
12:56