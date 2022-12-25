35 очков Эмбиида и дабл-дабл Хардена принесли «Филадельфии» победу над «Никс»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» встречался с «Филадельфией Сиксерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 119:112.



Самым результативным игроком в составе победителей стал франко-камерунский центровой команды Джоэл Эмбиид, который набрал 35 очков, а также совершил восемь подборов и одну результативную передачу. Его звёздный партнёр по команде Джеймс Харден набрал 29 очков, совершил четыре подбора и отдал 13 передач, записав на свой счёт дабл-дабл.



В составе «Нью-Йорк Никс» отличился форвард Джулиус Рэндл, набравший 35 очков и оформивший восемь подборов и четыре результативные передачи.

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