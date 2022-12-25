35 очков Эмбиида и дабл-дабл Хардена принесли «Филадельфии» победу над «Никс»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Нью-Йорк Никс» встречался с «Филадельфией Сиксерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 119:112.
Самым результативным игроком в составе победителей стал франко-камерунский центровой команды Джоэл Эмбиид, который набрал 35 очков, а также совершил восемь подборов и одну результативную передачу. Его звёздный партнёр по команде Джеймс Харден набрал 29 очков, совершил четыре подбора и отдал 13 передач, записав на свой счёт дабл-дабл.
В составе «Нью-Йорк Никс» отличился форвард Джулиус Рэндл, набравший 35 очков и оформивший восемь подборов и четыре результативные передачи.
НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 35, Брансон - 23, Барретт - 17, Куикли - 11, Гримс - 10, Робинсон - 10, Симс - 4, Хартенштайн - 2, Арчидиаконоу, Джеффрис, Килс, Макбрайд, Михайлюк, Реддиш, Роуз, Топпин, Фурнье
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Харден - 29, Ньянг - 16, Мелтон - 15, Милтон - 8, Харрис - 8, Такер - 6, Харрелл - 2, Коркмаз, Ли, Макси, Рид, Спрингер, Тибулл, Хаус, Шэмпени
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