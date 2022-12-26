Томпсон — «Мемфису»: вы не можете говорить о династии, пока ничего не выиграли

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон сразу после матча с «Мемфисом» (123:109) высказался по поводу своих соперников.

«Ребята из «Мемфиса» начали говорить о династии. Но ты не можешь говорить о династии, когда ты ещё ничего не выигрывал. Я не думаю, что люди понимают, насколько это тяжело, каких обязательств и жертв это требует. Нужно жертвовать своим телом, и я считаю, что это преждевременные разговоры. Не стоит торопиться даже с употреблением подобных слов», – приводит слова Томпсона Sports Illustrated.

Самыми результативными игроками «Голден Стэйт» стали американские защитники Джордан Пул, набравший 32 очка, сделавший три подбора и две результативные передачи, а также Клэй Томпсон, у которого 24 очка, девять подборов и четыре передачи. Дабл-даблом из 13 подборов и 13 передач отметился Дрэймонд Грин.