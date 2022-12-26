«То играю, то не играю. Я же не специально». Батлер — о своих травмах

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу того, что он регулярно получает повреждения.

«Это полностью моя вина, но, чёрт возьми, я же не специально. Я то играю, то не играю… Это полный отстой.



Я просто хочу выйти на площадку и играть с моими парнями. Представляю, что чувствуют тиммейты и тренеры… Думаю, что после выздоровления смогу помочь команде. Я разберусь со всем, и мы проведём серию побед», — приводит слова Батлера Fadeaway World.

В настоящий момент «Майами» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Хит» одержали 16 побед и потерпели 17 поражений.

Баскетболист Джимми Батлер забил футболисту Неймару с пенальти: