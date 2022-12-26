Аарон Гордон сделал великолепный данк через Лэндри Шэмета в конце овертайма
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Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон исполнил данк в конце овертайма матча с «Финикс Санз» (128:125 ОТ).
Гордон исполнил постер-данк с фолом через Лэндри Шэмета за 24 секунды до завершения овертайма при счёте 124:123.
Видео доступно в Telegram-канале «Фалькао к нам не приехал».
В этой игре Гордон набрал 28 очков, сделал13 подборов и две передачи.
После 32 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 21 победу при 11 поражениях. «Финикс» идёт четвёртым — 19 побед, 15 поражений.
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