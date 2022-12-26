Аарон Гордон сделал великолепный данк через Лэндри Шэмета в конце овертайма

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон исполнил данк в конце овертайма матча с «Финикс Санз» (128:125 ОТ).

Гордон исполнил постер-данк с фолом через Лэндри Шэмета за 24 секунды до завершения овертайма при счёте 124:123.

Видео доступно в Telegram-канале «Фалькао к нам не приехал».

В этой игре Гордон набрал 28 очков, сделал13 подборов и две передачи.

После 32 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 21 победу при 11 поражениях. «Финикс» идёт четвёртым — 19 побед, 15 поражений.