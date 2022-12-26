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Лавин сделал заявление по поводу слухов о его уходе

Лавин сделал заявление по поводу слухов о его уходе
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Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин дал комментарий по поводу слухов о том, что он находится в поиске новой команды.

«Мы очень сплочённая команда. Я не делал никаких заявлений. Это исходило не от меня, не от Демара Дерозана и не от Николы Вучевича. Я не понимаю, почему эти мнения приписывают мне, как будто я что-то сказал», – приводит слова Лавина Heavy.

В этом сезоне Лавин набирает в среднем за матч 21,8 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт 4,1 результативной передачи за 34:09 игрового времени на площадке.

Ранее у Зака Лавина произошёл конфликт с другой звездой «Чикаго» – Демаром Дерозаном. Лавин летом подписал с «Буллз» новый пятилетний контракт на $ 215,6 млн.

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