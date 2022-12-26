Леброн превзошёл рекорд Коби Брайанта по количеству рождественских матчей

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по количеству проведённых рождественских матчей. Игра с «Даллас Маверикс» стала для форварда 17-й рождественской встречей в карьере. Ранее рекорд принадлежал легендарному Коби Брайанту (16 игр).

Напомним, Леброн в матче с «Далласом» набрал 38 очков, а также сделал шесть подборов и пять результативных передач, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Ещё 17 очков на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.

К началу встречи с «Маверикс» на счету Джеймса было 422 очка в сумме за все матчи на Рождество. Это также рекорд НБА для одного игрока.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: