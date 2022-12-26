Новицки: у меня не останется аргументов в пользу Джордана после рекорда Леброна по очкам

Знаменитый немецкий баскетболист Дирк Новицки высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Потрясающе, что он всё ещё может так играть в свои года. Атлетизм невероятный, так что я рад за него. Я всегда говорю, что Майкл Джордан — величайший. Но если Леброн действительно превзойдёт Карима по количеству набранных очков, то у меня уже не останется аргументов в пользу Майкла. То, что сделал этот парень, было просто невероятно. Его спортивное долголетие впечатляет. И вот ещё важное. Человека назвали королём в 15 лет, и он не подвёл. И то, каким он стал, и то, что он сделал для команд, где он играл, и то, что он изменил так много жизней, — всё это говорит о том, что он очень особенный спортсмен», — приводит слова Новицки Fadeaway World.
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