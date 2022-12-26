«Это мой лучший игровой данк». Гордон прокомментировал эпизод в конце матча с «Финиксом»

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон высказался по поводу данка, который он сделал в конце овертайма матча с «Финикс Санз» (128:125 ОТ).

Гордон исполнил постер-данк с фолом через Ландри Шамета за 24 секунды до завершения овертайма при счёте 124:123.

«Мой лучший игровой данк за всю карьеру. Потому что это были последние секунды напряжённого матча, когда команды были близки друг к другу», — приводит слова Гордона ESPN.

В этой игре Гордон набрал 28 очков, сделал13 подборов и две передачи.



После 32 игр регулярного чемпионата «Денвер» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в своём активе 21 победу при 11 поражениях. «Финикс» идёт четвёртым — 19 побед, 15 поражений.

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