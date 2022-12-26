Петрович считает, что «Партизану» и «Црвене Звезде» не место в Адриатической лиге
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Главный тренер сборной Хорватии Александар Петрович считает, что сербские клубы «Партизан» и «Црвена Звезда» должны покинуть турнир из-за значительно превосходящих соперников бюджетов.
«Иногда я что-то пишу, чтобы почувствовать пульс людей. Я считаю, что это ненормально, когда вы играете в одной лиге с командами, которые стоят € 10 млн, € 12 млн или € 15 млн и имеют по 10 иностранцев в каждой. Это наши проблемы, мы не должны бежать от этого, но наши клубы должны быть более конкурентоспособными, а «Црвена Звезда» и «Партизан» — это другая лига.
«Црвена Звезда» платит Кампаццо € 1,8 млн до конца сезона. Ни один хорватский клуб даже близко не может позволить себе этого», — приводит слова Александара Петровича BasketNews.
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