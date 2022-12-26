«Лучше вернусь на ферму в Словению». Дончич пошутил о перспективе побить рекорд Новицки

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич выразил сомнения, что ему удастся побить рекорд Дирка Новицки по количеству сезонов в команде.
Новицки присутствовал на арене «Далласа» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Надеемся, что Луке удастся побить рекорд. Это было бы здорово», — приводит слова Дирка Новицки BasketNews.
«Не уверен насчёт 21 года. Это слишком большой срок для баскетбола. Лучше вернусь на ферму в Словению», — пошутил Дончич.
Напомним, «Даллас» на арене провёл церемонию открытия статуи знаменитому немецкому баскетболисту Дирку Новицки.
Статуя была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс-центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи.
На основании статуи – надпись Loyalty never fades away («Преданность никогда не обесценится»), состоящая из 21 буквы в знак количества сезонов, проведённых Новицки в «Далласе».
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