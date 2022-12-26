Эксперт оценил перспективы «Лейкерс» в сезоне-2022/2023 НБА
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Эксперт The Athletic Джован Буха оценил перспективы «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лейкерс» пройдут в турнир плей-ин. Пока сложно сказать о степени тяжести травмы Энтони Дэвиса, и неизвестно, будет ли команда проводить обмен, так что сезон «Лейкерс» висит на волоске. Но я думаю, что пока Леброн Джеймс здоров и в форме, у них отличные шансы остаться на уровне 50 процентов до возвращения Дэвиса. Их молодой состав начинает сыгрываться, так что, думаю, этот коллектив может превзойти скромные ожидания», — приводит слова Бухи The Athletic.
«Лейкерс» в настоящий момент находится на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции с 13 победами и 20 поражениями.
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