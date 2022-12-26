Руководитель клуба НБА: высока вероятность, что Грин уйдёт из «Уорриорз»
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин покинет команду после окончания нынешнего сезона, считает руководитель клуба Западной конференции.
«Существует довольно большая вероятность. Если «Уорриорз» вновь победят в чемпионате, то будет оказываться давление, чтобы сохранить состав. Однако эта ситуация с ударом в межсезонье (о конфликте Грина и Джордана Пула. – Прим. «Чемпионата») может стать последним гвоздём в крышку гроба.
Вероятность велика уже потому, что его эффективность упала, он стареет. Будет трудно оправдать ещё одну выплату в более чем $ 20 млн», – приводит слова анонима издание Heavy.
Новость по темеДрэймонд Грин: меня называли сумасшедшим, когда я сказал, что «Уорриорз» станут чемпионами
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
Комментарии
- 26 декабря 2022
-
22:34
-
21:00
-
20:41
-
19:55
-
18:41
-
18:32
-
16:36
-
16:32
-
15:43
-
14:47
-
14:43
-
14:02
-
13:08
-
12:27
-
12:02
-
11:55
-
11:32
-
10:23
-
10:01
-
09:54
-
06:53
-
03:33
-
02:18
-
00:50
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:37
-
21:49
-
21:32
-
20:20
-
19:34
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:45
Партнерский контент