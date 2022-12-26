Руководитель клуба НБА: высока вероятность, что Грин уйдёт из «Уорриорз»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин покинет команду после окончания нынешнего сезона, считает руководитель клуба Западной конференции.

«Существует довольно большая вероятность. Если «Уорриорз» вновь победят в чемпионате, то будет оказываться давление, чтобы сохранить состав. Однако эта ситуация с ударом в межсезонье (о конфликте Грина и Джордана Пула. – Прим. «Чемпионата») может стать последним гвоздём в крышку гроба.

Вероятность велика уже потому, что его эффективность упала, он стареет. Будет трудно оправдать ещё одну выплату в более чем $ 20 млн», – приводит слова анонима издание Heavy.

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?