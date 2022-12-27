Кевин Дюрант вышел на 15-е место по количеству набранных очков за всю историю НБА

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:117.



В этом матче американский форвард Кевин Дюрант набрал 32 очка. Это позволило американцу подняться на 15-е место в рейтинге среди игроков, которым удавалось набрать наибольшее количество очков за карьеру в НБА. Теперь у Дюранта 26 516 очков в 972 играх. Он обогнал Тима Данкана, у которого на 21 очко меньше.



Впереди – Доминик Уилкинс. Он расположился на 14-м месте с 26 668 очками.



Дюрант в этом сезоне реализует 58,5% бросков со средней дистанции, что является лучшим показателем за последние 26 лет. 34-летний американец имеет шанс превзойти собственное достижение годичной давности.