Кевин Дюрант вышел на 15-е место по количеству набранных очков за всю историю НБА

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Бруклин Нетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 125:117.
В этом матче американский форвард Кевин Дюрант набрал 32 очка. Это позволило американцу подняться на 15-е место в рейтинге среди игроков, которым удавалось набрать наибольшее количество очков за карьеру в НБА. Теперь у Дюранта 26 516 очков в 972 играх. Он обогнал Тима Данкана, у которого на 21 очко меньше.
Впереди – Доминик Уилкинс. Он расположился на 14-м месте с 26 668 очками.
Дюрант в этом сезоне реализует 58,5% бросков со средней дистанции, что является лучшим показателем за последние 26 лет. 34-летний американец имеет шанс превзойти собственное достижение годичной давности.
- 27 декабря 2022
-
07:40
-
07:11
-
06:43
-
05:39
-
00:52
- 26 декабря 2022
-
23:55
-
23:47
-
22:34
-
21:00
-
20:41
-
19:55
-
18:41
-
18:32
-
16:36
-
16:32
-
15:43
-
14:47
-
14:43
-
14:02
-
13:08
-
12:27
-
12:02
-
11:55
-
11:32
-
10:23
-
10:01
-
09:54
-
06:53
-
03:33
-
02:18
-
00:50
- 25 декабря 2022
-
23:51
-
23:01
-
22:37
-
21:49