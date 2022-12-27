Результаты всех матчей НБА 27 декабря, турнирная таблица

27 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Детройт Пистонс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 131:142 ОТ

«Кливленд Кавальерс» – «Бруклин Нетс» – 117:125

«Майами Хит» – «Миннесота Тимбервулвз» – 113:110

«Чикаго Буллз» – «Хьюстон Рокетс» – 118:133

«Сан-Антонио Спёрс» – «Юта Джаз» – 126:122

Нью-Орлеан Пеликанс» – «Индиана Пэйсерс» – 113:93

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Шарлотт Хорнетс» – 124:113



Во втором матче самым результативным игроком у «Кливленда» стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 46 очков, три подбора и восемь передач. Также стоит отметить американского защитника Донована Митчелла, который заработал 15 очков, три подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал седьмой номер американец Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, девять подборов и пять передач. Также стоит отметить американского разыгрывающего Кайри Ирвинга, который набрал 32 очка, четыре подбора и пять передач.