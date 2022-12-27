Бывший игрок НБА: не знаю, что ещё может сделать Леброн для «Лейкерс». Одно разочарование
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Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс высказался по поводу положения дел в «Лос-Анджелес Лейкерс», отметив хорошую игру лидера команды Леброна Джеймса.
«Сплошное разочарование, ведь Леброн очень хорошо играет с самого начала чемпионата. Для него это очень болезненно, ведь он доминирует на площадке. Никто из других игроков не набирает двузначное количество очков. Я не знаю, что ещё он может сделать. Мы не можем продолжать бить по персоналу, который у них есть, но они не очень хорошая команда. У них не так много игроков, у них нет шутеров, это такая игра, что мне даже жаль Леброна, это тяжело», — приводит слова Парсонса Fadeaway World.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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