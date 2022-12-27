Леброн Джеймс: Дирк Новицки — икона и легенда нашего баскетбола

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал открытие статуи в честь легендарного немецкого баскетболиста Дирка Новицки.

«Это должна была быть именная такая статуя, в положении на одной ноге. Без сомнения. Дирк — это легенда и икона нашего баскетбола», — приводит слова Джеймса Sports Illustrated.

Напомним, «Даллас Маверикс» перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки. Она была возведена неподалёку от арены «Американ Эйрлайнс-центр», на которой «Маверикс» проводят домашние матчи. Сам игрок изображён в момент совершения своего фирменного броска с отклонением.

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