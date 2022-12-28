Менеджер НБА назвал два клуба, куда мог бы перейти Клэй Томпсон

Один из менеджеров Западной конференции не исключил, что защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон после окончания действующего контракта может подумать о переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Он может подумать об этом. Вы ведь знаете, что Клэй вырос со своим отцом, когда тот был игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», так что это команда, в которую он мог бы уйти. Ещё он немало времени провёл недалеко от Портленда, так что «Блэйзерс» являются вторым вариантом. Ходили разговоры, что он хочет играть за них.

Но на самом деле, Клэй сейчас как бы прикипел к «Уорриорз». Он стал частью этой команды и культуры, пройдя через все свои травмы. В команде любят Томпсона, поэтому мне трудно представить его в другой форме», — приводит слова менеджера Heavy.

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