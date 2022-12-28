«Бостон» с 39 очками Брауна и 38 очками Тейтума обыграл дома «Хьюстон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 126:102.
Самым результативным у гостей стал седьмой номер, 26-летний американец Джейлен Браун. На его счету 39 очков, один подбор и два ассиста. Также стоит отметить и американского форварда Джейсона Тейтума (38 очков, восемь подборов и четыре передачи). Самым результативным игроком у «Хьюстон Рокетс» стал американский защитник Джейлен Грин, набравший 28 очков, сделавший четыре подбора и две передачи. Также стоит отметить разыгрывающего Кевина Портера, который набрал 22 очка, сделал пять подборов и девять ассистов.
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