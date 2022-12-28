Результаты всех матчей НБА 28 декабря, турнирная таблица

28 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно 10 матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 110:129.

«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» – 116:111.

«Бостон Селтикс» – «Хьюстон Рокетс» – 126:102.

«Индиана Пэйсерс» – «Атланта Хоукс» – 129:114.

«Торонто Рэпторс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 113:124.

«Мемфис Гриззлиз» – «Финикс Санз» – 108:125.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сан-Антонио Спёрс» – 130:114.

«Даллас Маверикс» – «Нью-Йорк Никс» – 126:121 ОТ.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Шарлотт Хорнетс» – 110:105.

«Сакраменто Кингз» – «Денвер Наггетс» – 106:113.



Словенский баскетболист Лука Дончич стал автором рекордного трипл-дабла в истории НБА. Атакующий защитник «Даллас Маверикс» набрал 60 очков, совершил 21 подбор и отдал 10 передач в игре с «Нью-Йорк Никс».