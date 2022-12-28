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Дончич побил сразу пять рекордов в матче с «Нью-Йорком»

Дончич побил сразу пять рекордов в матче с «Нью-Йорком»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, в котором «Даллас Маверикс» встречался с «Нью-Йорк Никс». Игра завершилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 126:121. В этой игре лидер — словенский разыгрывающий Лука Дончич — установил сразу несколько рекордов.

Напомним, на счету Дончича трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач.

Таким образом, 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:

Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.
Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).
Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.
Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.
Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.
Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).
56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.

Звезда НБА Лука Дончич принял участие в челлендже с туалетной бумагой:

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