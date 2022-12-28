«Чертовски устал. Мне нужно пиво». Дончич отреагировал на рекордный для НБА трипл-дабл

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после матча с Нью-Йорк Никс (126:121 ОТ), в котором он заработал трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Ранее в НБА никто не достигал показателей в 60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче.
«Я чертовски устал. Мне нужно восстановительное пиво», — сказал Дончич после матча.
Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:
Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.
Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).
Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.
Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.
Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.
Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).
56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.
Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича:
- 28 декабря 2022
-
12:09
-
11:59
-
11:11
-
10:02
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
07:16
-
05:55
-
05:23
-
01:07
-
00:18
- 27 декабря 2022
-
23:45
-
23:16
-
22:44
-
22:19
-
21:47
-
20:37
-
20:22
-
20:07
-
19:28
-
18:43
-
18:22
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
16:47
-
16:03
-
15:37
-
15:06
-
14:40
-
13:38
-
13:02
-
12:56
-
12:02