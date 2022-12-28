«Чертовски устал. Мне нужно пиво». Дончич отреагировал на рекордный для НБА трипл-дабл

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после матча с Нью-Йорк Никс (126:121 ОТ), в котором он заработал трипл-дабл: 60 очков, 21 подбор и 10 передач. Ранее в НБА никто не достигал показателей в 60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче.

«Я чертовски устал. Мне нужно восстановительное пиво», — сказал Дончич после матча.

Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:



Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.

Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).

Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.

Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.

Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.

Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).

56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.

Парень с русскими корнями шикарно изображает звезду НБА Дончича: