Касаткин: если бы мне в июле сказали, что мы будем в четвёрке, покрутил бы пальцем у виска

Защитник МБА Даниил Касаткин поделился впечатлением от текущего места своей команды.



«Если бы перед сезоном мне кто-нибудь сказал, что мы так хорошо пройдём первую часть сезона и к новому году уже обеспечим себе выход в плей-офф, находясь на четвёртом месте, я бы, наверное, посмеялся и покрутил пальцем у виска. Конечно, я верил, что мы можем играть на уровне Единой лиги, но точно не рассчитывал на такой результат», — сказал Касаткин в выпуске тележурнала «Вид сверху».

МБА является дебютантом Единой лиги ВТБ. После 18 игр регулярного чемпионата столичная команда занимает четвёртое место, имея в своём активе 12 побед при шести поражениях. В следующем туре подопечные Василия Карасёва сыграют в Казани с местным УНИКСом. Встреча состоится 4 января.