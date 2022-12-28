Брайон Аллен покинул «Парму-Пари»

«Парма-Пари» официально объявила о том, что защитник Брайон Аллен покинул команду. Кроме этого, состав пополнил бывший защитник «Самары» Айзея Риз. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Аллен провёл 12 матчей в Единой лиге ВТБ — 2022/23, набирая в среднем 16,8 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,7 перехвата.

Напомним, Айзея Риз перешёл в российскую команду летом 2022 года. В 12 играх Единой лиги ВТБ баскетболист набирал 6,5 очка, 1,9 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Риз выступал в чемпионате NCAA за команду колледжа Canisius College (Буффало, Нью-Йорк, 2016-2019). В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 выступал за команду G-лиги Santa Cruz Warriors, а также за канадские команды Guelph Nighthawks и Hamilton Honey Badgers (чемпионат CEBL). В сезоне-2021/2022 в матчах чемпионата Великобритании в среднем набирал 19,5 очка, делал 4,5 подбора и 6,7 передачи, в матчах Кубка Европы-ФИБА — 16,4 очка, 5,6 подбора и 7,1 передачи.