«В Далласе появится ещё одна статуя». Гарнетт – о рекордном матче Дончича

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», американец Кевин Гарнетт прокомментировал историческое выступление словенского разыгрывающего Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс» (126:121), состоявшемся сегодня, 28 декабря. Напомним, Дончич набрал 60 очков, совершил 21 подбор и сделал 10 передач, установив сразу пять рекордов НБА.

Так, Гарнетт иронично отметил, что после такого матча словенец сослужил статую вслед за легендарным немцем Дирком Новицки.

«В Далласе появится ещё одна статуя. Таков Лука», – написал баскетболист в социальных сетях.

Ранее о выступлении Дончича высказался двукратный чемпион НБА и лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

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