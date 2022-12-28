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«Дерьмо из видеоигры». Дюрант высказался о рекорде Дончича

«Дерьмо из видеоигры». Дюрант высказался о рекорде Дончича
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант отреагировал на рекордный трипл-дабл лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс».

«Так сыграть можно в режиме «Моей карьеры». Какое-то дерьмо из видеоигры», — написал Дюрант в своих социальных сетях.

Ранее в НБА никто не достигал показателей в 60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче.

Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:

Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.
Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).
Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.
Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.
Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.
Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).
56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.

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