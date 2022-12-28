Вембаньяма рассказал, почему отказался переходить в «Барселону» в 2018 году

Претендент на первый пик драфта НБА-2023 Виктор Вембаньяма признался, что у него была возможность перейти в «Барселону» в 2018 году.



В возрасте 14 лет Вембаньяма выступил за юниорский состав «Барселоны» на турнире для самых талантливых игроков Европы. После окончания турнира игроку предложили остаться, но он принял решение вернуться во Францию. Одной из причин этого, по словам игрока, стало то, что тренеры в каталонском клубе не указывали ему на ошибки.



«Было много причин. Мне нравится прогрессировать, я должен бросать себе вызов. Так что да, я люблю, когда мне говорят правду, даже если это неприятно слышать», — приводит слова Вембаньяма BasketNews.

Ранее легендарный немецкий баскетболист Дирк Новицки высказался о талантливом 18-летнем «бигмэне» французского «Метрополитана» Викторе Вембаньяма.