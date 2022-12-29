Джерри Уэст: Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта как игрок

Бывший игрок НБА Джерри Уэст считает, что Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта в лучшие годы карьеры.
«Для меня всё ясно — лучшим является Леброн. Мне сложно быть объективным, потому что именно я привёз Коби в Лос-Анджелес. При этом я всё равно считаю, что Леброн превзошёл Брайанта как игрок», — приводит слова Уэста Fadeaway World.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант и семь пассажиров.
- 29 декабря 2022
-
00:01
- 28 декабря 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:59
-
20:41
-
19:11
-
18:59
-
17:59
-
16:38
-
15:34
-
15:27
-
14:53
-
13:57
-
13:43
-
12:09
-
11:59
-
11:11
-
10:02
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
07:16
-
05:55
-
05:23
-
01:07
-
00:18
- 27 декабря 2022
-
23:45
-
23:16
-
22:44
-
22:19
-
21:47
-
20:37
-
20:22
-
20:07