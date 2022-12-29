Джерри Уэст: Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта как игрок

Бывший игрок НБА Джерри Уэст считает, что Леброн Джеймс превзошёл Коби Брайанта в лучшие годы карьеры.



«Для меня всё ясно — лучшим является Леброн. Мне сложно быть объективным, потому что именно я привёз Коби в Лос-Анджелес. При этом я всё равно считаю, что Леброн превзошёл Брайанта как игрок», — приводит слова Уэста Fadeaway World.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение.

Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби, Джианна Брайант и семь пассажиров.