Кендрик Перкинс отреагировал на рекордный трипл-дабл Дончича

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на рекордный трипл-дабл лидера «Даллас Маверикс» Луки Дончича в матче с «Нью-Йорк Никс».



«Если судить по сегодняшнему выступлению, то Лука Дончич на голову выше всех остальных. Я знаю, он сказал, что ему легко показывать отличную статистику в НБА. Но, чёрт побери, 60-21-10?! Боже, благослови Америку», — написал Перкинс в своих соцсетях.



Ранее в НБА никто не достигал показателей в 60+ очков, 20+ подборов и 10+ передач в одном матче.



Стоит отметить, что в этой игре 23-летний баскетболист установил сразу несколько важных достижений и рекордов:



Первая игра с 60 очками, 20 подборами и 10 передачами за всё время.

Второй трипл-дабл с 60 очками в истории (Джеймс Харден, 60-11-10).

Первая игра с 60 очками и 20 подборами со времён Шакила О'Нила в 2000 году.

Первая игра НБА с 60 очками в этом сезоне.

Рекорд «Маверикс» по количеству набранных очков в одной игре.

Рекорд Дончича за карьеру (очки и подборы).

56,3 игровых очка Дончича — шестой лучший показатель с 1983-1984 гг.