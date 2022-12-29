Дмитриевич: в УНИКСе я хотел получить лидерскую роль

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич рассказал о том, что при переходе в казанский клуб он рассчитывал на роль лидера команды.

«Я хотел получить больше игрового времени, лидерскую роль. Прошлый сезон в «Валенсии» был тяжёлым для меня. Я много играл в начале сезона, но затем получил травму — первую серьёзную в моей карьере, а когда восстановился от травмы, заболел коронавирусом. Спасибо богу, что таких проблем нет у меня сейчас.

Меня можно считать молодым, но не в баскетболе. К тому моменту я уже шесть лет играл на профессиональном уровне, теперь идет седьмой. Я себя не считаю молодым игроком. Ещё до перехода в «Валенсию» я два года в «Ховентуте» был одним из основных игроков», — сказал Димитриевич в интервью «БИЗНЕС Online».



Напомним, 24-летний македонский баскетболист был арендован УНИКСом в начале августа 2022 года. В этом сезоне Димитриевич принял участие во всех 18 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем за игру 11,8 очка, совершая 2,2 подбора и отдавая 6,7 результативной передачи.