Леброн удалил свой пост в соцсетях о том, что он больше не намерен пропускать плей-офф

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс удалил свой пост в социальных сетях от 22.04.2022 о том, что он больше не пропустит плей-офф Национальной баскетбольной лиги.

«Я больше не могу/не буду пропускать плей-офф. Это болезненно. Ладно, вернусь к просмотру записей матчей», — написал тогда Леброн.

После 35 игр регулярного чемпионата «озёрники» расположились на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея 14 побед и 21 поражение.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории НБА, заработавшим $ 1 млрд. Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом.