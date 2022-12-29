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Игрок «Детройта» ударил локтем по затылку соперника после столкновения

Игрок «Детройта» ударил локтем по затылку соперника после столкновения
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Сегодня, 29 декабря, на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Орландо Мэджик» (121:101). В конце второй четверти произошла потасовка, действующими лицами которой стали Киллиан Хейз и Мориц Вагнер.

Во время борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Хейза, в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Всё это переросло в массовую потасовку. В итоге все три игрока были удалены с площадки до конца матча.

Видео доступно на YouTube-канале Bleacher Report. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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