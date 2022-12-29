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Дмитриевич назвал двух игроков ЦСКА, которые впечатлили его больше всего

Дмитриевич назвал двух игроков ЦСКА, которые впечатлили его больше всего
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич выделил двух игроков ЦСКА, которые произвели на него наибольшее впечатление.

«ЦСКА – это отличная команда. У них два игрока экстра-уровня — Швед и Милутинов. Это те исполнители, кто делает разницу, те, кто может добыть команде победу, когда игра не задалась. И они окружены отличными исполнителями – такими как Уэйр, Давидовац и другие. Такая смесь делает ЦСКА опасным соперником. Мы не так зависим от отдельных игроков и можем показывать более командный баскетбол.

Они набирают по 100 очков каждый матч… Что тут ещё сказать? Да, их состав, может быть, не такой сильный, как в прошлом, но они всё равно выигрывают в каждом матче. Что касается наших шансов, как я уже сказал, мы могли зацепиться за победу во втором матче. Это длинный сезон, и мы ещё точно встретимся с ними», — сказал Димитриевич в интервью «БИЗНЕС Online».

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