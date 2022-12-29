Дерозан: лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру

Один из лидеров «Чикаго Буллс» Демар Дерозан высказался по поводу успешной игры команды в матчах с соперниками из топ-3 Восточной конференции.

Сегодня «Чикаго» на своей площадке отыгрался с -8 в концовке матча с «Милуоки Бакс» и победил в овертайме (119:113). Команда в шести матчах с командами из топ-3 Восточной конференции одержала пять побед и потерпела одну неудачу.

«Видимо, лучшие соперники заставляют нас показывать лучшую игру. Нам надо действовать так каждый вечер», — приводит слова Дерозана ESPN.

После 34 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Чикаго» занимает десятую строчку Восточной конференции, имея в своём активе 15 побед при 19 поражениях.