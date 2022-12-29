Зайон Уильямсон: хотел бы, чтобы меня запомнили как победителя

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон сообщил, что он пытается учиться у звёзд НБА прошлого. Спортсмен отметил, что он хотел бы, чтобы его запомнили как победителя.



«Я смотрю множество видео со старыми игроками. Пытаюсь понять, как они мыслят, и все они мыслили одинаково. Люди запоминают победителей. Я хотел бы, чтобы меня запомнили именно так», — приводит слова Зайона Уильямсона Talking’ NBA.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Уильямсон принял участие в 26 встречах, в которых в среднем набирал 25,8 очка, совершал 7,0 подбора и отдавал 4,7 результативной передачи.



«Пеликанс» с 22 победами и 12 поражениями возглавляет Западную конференцию.