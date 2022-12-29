Вембаньяма: танкинг — странная стратегия
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Претендент на первый номер драфта НБА — 2023 Виктор Вембаньяма высказался о стратегии в баскетболе.
«Танкинг — странная стратегия. Думаю, что это неразумно, но стараюсь об этом не думать. Я слышал, что НБА рассматривала возможность изменения нескольких правил для меня, но меня это не волнует», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.
Прошлым летом француз подписал трёхлетний контракт с АСВЕЛом, но травмы и нехватка игрового времени не позволили ему полностью раскрыть потенциал на самом высоком европейском уровне. В 13 матчах Евролиги талантливый центровой в среднем набирал 6,5 очка, совершал 3,8 подбора и делал 1,9 блок-шота за 17,5 минуты на площадке.
В нынешнем сезоне 18-летний баскетболист выступает в «Метрополитане».
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